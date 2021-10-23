В 1-м сезоне сериала «Гора Чири» история разворачивается возле горы Чирисан и людей, которые туда приезжают. Горный хребет Чирисан является одним из самых высоких на территории Южной Кореи. Огромное количество туристов отправляется туда, чтобы насладиться панорамой и проложить собственные маршруты. Очень часто люди пропадают без вести. Команда рейнджеров оказывает помощь тем, кто потерялся на горе. Однажды к ним присоединяется молодой человек, который удивляет команду необычными способностями. Он может чувствовать дух потерявшихся людей. Впереди героев ожидает немало испытаний.