Столыпин
Статьи
Статьи о сериале «Столыпин»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Статьи о сериале «Столыпин»
Вся информация о сериале
За «Столыпина» Устюгов получил «Золотого орла»: ради роли лишился волос и не мог пошевелить рукой
Лично рассказал о всех сложностях, с которыми столкнулся на съемках.
Написать
6 июля 2025 12:48
К финалу «Столыпина» у зрителей лишь две претензии: да и без ляпов не обошлось
Мини-сериал получился на редкость удачным, но далеко не эталонным.
Написать
14 ноября 2024 15:42
Сколько серий в новом проекте «Столыпин»: если собрались смотреть, осилите за пару вечеров
Новинка вышла не затянутой, так что время пролетит незаметно.
1 комментарий
7 ноября 2024 18:07
Если бы «Ментовские войны» снимали про 1906 год: три причины начать смотреть «Столыпин» с Устюговым 5 ноября
Проект наконец выходит на федеральных каналах.
Написать
4 ноября 2024 21:31
Начали смотреть сериал «Столыпин»? График выхода серий поможет не пропустить новый эпизод
Половина уже вышла, так что финал состоится совсем скоро.
Написать
30 октября 2024 16:00
