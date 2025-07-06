Меню
Устюгов в образе Столыпина
За «Столыпина» Устюгов получил «Золотого орла»: ради роли лишился волос и не мог пошевелить рукой Лично рассказал о всех сложностях, с которыми столкнулся на съемках.
Написать
6 июля 2025 12:48
К финалу «Столыпина» у зрителей лишь две претензии: да и без ляпов не обошлось
К финалу «Столыпина» у зрителей лишь две претензии: да и без ляпов не обошлось Мини-сериал получился на редкость удачным, но далеко не эталонным.
Написать
14 ноября 2024 15:42
Сколько серий в новом проекте «Столыпин»: если собрались смотреть, осилите за пару вечеров
Сколько серий в новом проекте «Столыпин»: если собрались смотреть, осилите за пару вечеров Новинка вышла не затянутой, так что время пролетит незаметно.
1 комментарий
7 ноября 2024 18:07
Если бы «Ментовские войны» снимали про 1906 год: три причины начать смотреть «Столыпин» с Устюговым 5 ноября
Если бы «Ментовские войны» снимали про 1906 год: три причины начать смотреть «Столыпин» с Устюговым 5 ноября Проект наконец выходит на федеральных каналах.
Написать
4 ноября 2024 21:31
Начали смотреть сериал «Столыпин»? График выхода серий поможет не пропустить новый эпизод
Начали смотреть сериал «Столыпин»? График выхода серий поможет не пропустить новый эпизод Половина уже вышла, так что финал состоится совсем скоро.
Написать
30 октября 2024 16:00
