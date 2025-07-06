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За «Столыпина» Устюгов получил «Золотого орла»: ради роли лишился волос и не мог пошевелить рукой

6 июля 2025 12:48
Устюгов в образе Столыпина

Лично рассказал о всех сложностях, с которыми столкнулся на съемках.

Александр Устюгов, петербуржец с богатой и разнообразной фильмографией, в интервью о своей роли Петра Аркадьевича Столыпина признался, с какими сложностями он столкнулся во время проработки образа. За роль в сериале «Столыпин» в феврале 2025 года артист получил «Золотого орла» за лучшую мужскую роль, хотя изначально считал, что он для нее совсем не подходит.

Идеального «Столыпина» снять было сложно

«Есть допустимая условность, на территории кино люфт маленький для фантазии: есть восприятие зрителя, и нужно в него попадать. Действовать нужно аккуратно, как и было в случае со Столыпиным».

Столыпин в кино

Для актера, привыкшего к разнообразным ролям и экспериментам, именно эта строгость стала настоящим вызовом. Ведь в театре можно немного «сдвинуть рамки», а в кино зритель ожидает соответствия исторической правде, особенно если речь идёт о фигурах, наблюдать за которыми можно в документальной хронике.

Поиск себя в образе Столыпина

Устюгов вспоминает, как, увидев фотографию Петра Аркадьевича, он понял, что его внешность далека от легендарного портрета Столыпина. Он даже предлагал создателям другого артиста, но те утвердили его сразу после первой пробы.

Вообще работа над историческим образом была непростой: сперва выбирали идеальную форму бороды и решали, как закрутить усы так, чтобы Устюгов не выглядел бы карикатурно. Сложности добавлялись и технические — пластический грим, имитирующий лысину, сковывал лицо и мешал коже дышать. В итоге Устюгов решил полностью побриться и буквально лишился волос из-за роли.

Устюгов в роли Столыпина

Особую сложность для Устюгова составила передача знаменитой «одышки» Столыпина — особенности, которая должна была подчеркивать его физическое недомогание, но при этом не превращаться в патологию. От нее он почти избавился, лишь разбавляя речь мхатовскими паузами. И еще одна деталь — «сухая» правая рука деятеля, ставшая следствием детского тифа костного мозга, — была сведена к минимуму на монтаже, чтобы не отвлекать внимание от сути персонажа.

«Я очень рад такому решению: слишком много внимания эта рука на себя забирала», — признался артист в беседе с WomanHit.

Устюгов доказал, что даже в условиях ограниченной свободы творческого самовыражения, и даже не шевеля одной рукой на съемках, можно создать образ, который будет жить в сердцах зрителей. Впрочем, к финалу «Столыпина» у зрителей нашлось две претензии: да и без ляпов не обошлось.

Фото: Кадр из сериала «Столыпин»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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