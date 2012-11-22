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Постер к 1-му сезону сериала Всегда говори «всегда» – 9
Киноафиша Сериалы Всегда говори «всегда» – 9 Сезоны Сезон 1

Vsegda govori «vsegda» – 9 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 ноября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Всегда говори «всегда» – 9»

В 1-м сезоне сериала «Всегда говори «всегда» – 9» ребенок Оли и Сережи тяжело болен. Супруги расходятся во взглядах на медицинское лечение у доктора Бутурлина. Сергей не может довериться этому врачу, Оля же настаивает на том, что надо принять его помощь. Она чувствует, что это поможет им спасти жизнь своего ребенка. Сергей вынужден экстренно улететь в столицу из-за рабочих передряг. Лечение Иры продолжается, ей нравится возле моря. Ольга чувствует себя хуже. Ей помогают Шура и Бутурлин. Ольга понимает, что у Бутурлина проблемы – власти намерены закрыть пансионат, чтобы открыть на его территории СПА-комплекс.

Список серий 1-го сезона сериала «Всегда говори «всегда» – 9» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 ноября 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 ноября 2012
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 ноября 2012
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 ноября 2012
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
22 ноября 2012
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
22 ноября 2012
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
22 ноября 2012
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
22 ноября 2012
График выхода всех сериалов
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