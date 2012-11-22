В 1-м сезоне сериала «Всегда говори «всегда» – 9» ребенок Оли и Сережи тяжело болен. Супруги расходятся во взглядах на медицинское лечение у доктора Бутурлина. Сергей не может довериться этому врачу, Оля же настаивает на том, что надо принять его помощь. Она чувствует, что это поможет им спасти жизнь своего ребенка. Сергей вынужден экстренно улететь в столицу из-за рабочих передряг. Лечение Иры продолжается, ей нравится возле моря. Ольга чувствует себя хуже. Ей помогают Шура и Бутурлин. Ольга понимает, что у Бутурлина проблемы – власти намерены закрыть пансионат, чтобы открыть на его территории СПА-комплекс.