Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Vsegda govori «vsegda» – 9 2012, season 1

Vsegda govori «vsegda» – 9 season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Vsegda govori «vsegda» – 9 Seasons Season 1

Vsegda govori «vsegda» – 9 12+
Title Сезон 1
Season premiere 22 November 2012
Production year 2012
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Vsegda govori «vsegda» – 9" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Всегда говори «всегда» – 9» ребенок Оли и Сережи тяжело болен. Супруги расходятся во взглядах на медицинское лечение у доктора Бутурлина. Сергей не может довериться этому врачу, Оля же настаивает на том, что надо принять его помощь. Она чувствует, что это поможет им спасти жизнь своего ребенка. Сергей вынужден экстренно улететь в столицу из-за рабочих передряг. Лечение Иры продолжается, ей нравится возле моря. Ольга чувствует себя хуже. Ей помогают Шура и Бутурлин. Ольга понимает, что у Бутурлина проблемы – власти намерены закрыть пансионат, чтобы открыть на его территории СПА-комплекс.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
"Vsegda govori «vsegda» – 9" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
22 November 2012
Серия 2
Season 1 Episode 2
22 November 2012
Серия 3
Season 1 Episode 3
22 November 2012
Серия 4
Season 1 Episode 4
22 November 2012
Серия 5
Season 1 Episode 5
22 November 2012
Серия 6
Season 1 Episode 6
22 November 2012
Серия 7
Season 1 Episode 7
22 November 2012
Серия 8
Season 1 Episode 8
22 November 2012
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more