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Постер к 1-му сезону сериала Мама всегда права
Киноафиша Сериалы Мама всегда права Сезоны Сезон 1

Mama vsegda prava 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мама всегда права»

В 1-м сезоне сериала «Мама всегда права» юная девушка Вера считает, что ее жизнь разбита. Неразделенная любовь ранит ее в самое сердце, она готова бросить университет и даже покончить с собой. Но ее мудрая мать вовремя вмешивается в ситуацию и удачно «занимает» девушку. Она предлагает ей нестандартный бизнес-план: стать фиктивной супругой ее знакомого успешного бизнесмена. Александр Громов срочно нуждается в невесте, так как в противном случае вздорная мать грозится лишить его всего наследства и семейного бизнеса. Сам мужчина вдвое старше Веры, и у него достаточно любовниц, чтобы к ней не приставать. Но неожиданно оба молодожена понимают, что нравятся друг другу.

Список серий 1-го сезона сериала «Мама всегда права» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
25 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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