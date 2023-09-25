В 1-м сезоне сериала «Мама всегда права» юная девушка Вера считает, что ее жизнь разбита. Неразделенная любовь ранит ее в самое сердце, она готова бросить университет и даже покончить с собой. Но ее мудрая мать вовремя вмешивается в ситуацию и удачно «занимает» девушку. Она предлагает ей нестандартный бизнес-план: стать фиктивной супругой ее знакомого успешного бизнесмена. Александр Громов срочно нуждается в невесте, так как в противном случае вздорная мать грозится лишить его всего наследства и семейного бизнеса. Сам мужчина вдвое старше Веры, и у него достаточно любовниц, чтобы к ней не приставать. Но неожиданно оба молодожена понимают, что нравятся друг другу.