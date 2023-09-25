Menu
Mama vsegda prava 2023, season 1

Mama vsegda prava 16+
Title Сезон 1
Season premiere 25 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Mama vsegda prava" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мама всегда права» юная девушка Вера считает, что ее жизнь разбита. Неразделенная любовь ранит ее в самое сердце, она готова бросить университет и даже покончить с собой. Но ее мудрая мать вовремя вмешивается в ситуацию и удачно «занимает» девушку. Она предлагает ей нестандартный бизнес-план: стать фиктивной супругой ее знакомого успешного бизнесмена. Александр Громов срочно нуждается в невесте, так как в противном случае вздорная мать грозится лишить его всего наследства и семейного бизнеса. Сам мужчина вдвое старше Веры, и у него достаточно любовниц, чтобы к ней не приставать. Но неожиданно оба молодожена понимают, что нравятся друг другу.

Series rating

0.0
"Mama vsegda prava" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
25 September 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
25 September 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
25 September 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
25 September 2023
TV series release schedule
