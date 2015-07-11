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Постер к 1-му сезону сериала Удар Зодиака
Киноафиша Сериалы Удар Зодиака Сезоны Сезон 1

Udar Zodiaka 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 июля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Удар Зодиака»

В 1-м сезоне сериала «Удар Зодиака» Ольга накликала на себя беду, когда попыталась вступить в схватку с вице-мэром города. Ее уволили из правоохранительных органов. С такой репутацией устроиться куда-то еще оказалось сложно. Безработная женщина с радостью согласилась стать помощницей самого известного в их краях юриста. Адвокат Чернов отличается не только высоким уровнем профессионализма, но и тягой к астрологии. При помощи своего весьма экзотического увлечения ему даже удалось помочь родственникам Ольги. Главная героиня решила, что может связать с этим человеком судьбу, однако он неожиданно бесследно пропал.

Список серий 1-го сезона сериала «Удар Зодиака» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 июля 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 июля 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 июля 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 июля 2015
График выхода всех сериалов
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