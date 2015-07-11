В 1-м сезоне сериала «Удар Зодиака» Ольга накликала на себя беду, когда попыталась вступить в схватку с вице-мэром города. Ее уволили из правоохранительных органов. С такой репутацией устроиться куда-то еще оказалось сложно. Безработная женщина с радостью согласилась стать помощницей самого известного в их краях юриста. Адвокат Чернов отличается не только высоким уровнем профессионализма, но и тягой к астрологии. При помощи своего весьма экзотического увлечения ему даже удалось помочь родственникам Ольги. Главная героиня решила, что может связать с этим человеком судьбу, однако он неожиданно бесследно пропал.