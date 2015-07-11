Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Udar Zodiaka 2015, season 1

Udar Zodiaka season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Udar Zodiaka Seasons Season 1
Udar Zodiaka 12+
Title Сезон 1
Season premiere 11 July 2015
Production year 2015
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Udar Zodiaka" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Удар Зодиака» Ольга накликала на себя беду, когда попыталась вступить в схватку с вице-мэром города. Ее уволили из правоохранительных органов. С такой репутацией устроиться куда-то еще оказалось сложно. Безработная женщина с радостью согласилась стать помощницей самого известного в их краях юриста. Адвокат Чернов отличается не только высоким уровнем профессионализма, но и тягой к астрологии. При помощи своего весьма экзотического увлечения ему даже удалось помочь родственникам Ольги. Главная героиня решила, что может связать с этим человеком судьбу, однако он неожиданно бесследно пропал.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Udar Zodiaka" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
11 July 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
11 July 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
11 July 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
11 July 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more