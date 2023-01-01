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Постер к 1-му сезону сериала Фарфоровое счастье
Киноафиша Сериалы Фарфоровое счастье Сезоны Сезон 1

Farforovoe schaste
Название Сезон 1
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Фарфоровое счастье»

В 1-м сезоне сериала «Фарфоровое счастье» Катерина работает в магазине фарфора, страдает от одиночества и терзается своим безответным чувством к владельцу – предпринимателю Олегу. Это создает проблемы с Миленой, девушкой, которая собирается замуж за Олега. В агонии страданий Катя не замечает, что ее школьный приятель Виктор давно влюблен в нее и мечтает жениться. После того как на Катю вешают крупную кражу и заставляют оплатить убытки, Витя предлагает девушке помощь – он убежден, что имеет на Катерину свои права. Пребывая в отчаянии, Катя принимает протянутую руку помощи, не догадываясь, к каким последствиям это приведет.

Список серий сериала Фарфоровое счастье График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
График выхода всех сериалов
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