В 1-м сезоне сериала «Фарфоровое счастье» Катерина работает в магазине фарфора, страдает от одиночества и терзается своим безответным чувством к владельцу – предпринимателю Олегу. Это создает проблемы с Миленой, девушкой, которая собирается замуж за Олега. В агонии страданий Катя не замечает, что ее школьный приятель Виктор давно влюблен в нее и мечтает жениться. После того как на Катю вешают крупную кражу и заставляют оплатить убытки, Витя предлагает девушке помощь – он убежден, что имеет на Катерину свои права. Пребывая в отчаянии, Катя принимает протянутую руку помощи, не догадываясь, к каким последствиям это приведет.