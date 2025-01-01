Menu
Farforovoe schaste 2023, season 1

Farforovoe schaste season 1 poster
Farforovoe schaste
Title Сезон 1
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Farforovoe schaste" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Фарфоровое счастье» Катерина работает в магазине фарфора, страдает от одиночества и терзается своим безответным чувством к владельцу – предпринимателю Олегу. Это создает проблемы с Миленой, девушкой, которая собирается замуж за Олега. В агонии страданий Катя не замечает, что ее школьный приятель Виктор давно влюблен в нее и мечтает жениться. После того как на Катю вешают крупную кражу и заставляют оплатить убытки, Витя предлагает девушке помощь – он убежден, что имеет на Катерину свои права. Пребывая в отчаянии, Катя принимает протянутую руку помощи, не догадываясь, к каким последствиям это приведет.

Farforovoe schaste List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
TBA
Серия 2
Season 1 Episode 2
TBA
Серия 3
Season 1 Episode 3
TBA
Серия 4
Season 1 Episode 4
TBA
