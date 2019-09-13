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Постер к 1-му сезону сериала В камере смертников
Киноафиша Сериалы В камере смертников Сезоны Сезон 1

En el corredor de la muerte 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «В камере смертников»

В 1-м сезоне сериала «В камере смертников» события разворачиваются в Мирамаре, штат Флорида, в январе 1994 года. Выходец с острова Куба, ныне уже имеющий американское гражданство, по имени Пабло Ибара оказывается не в том месте не в то время. После посещения модного ночного клуба к нему является наряд полиции, и мужчину увозят прямиком в тюрьму. Выясняется, что в ту ночь кто-то убил двух танцовщиц, а заодно владельца этого клуба. Но самое страшное – все улики и свидетели указывают на Пабло. Ему предстоит провести несколько десятилетий в колонии строгого режима среди серийных насильников и убийц, упорно доказывая свою невиновность.

Список серий 1-го сезона сериала «В камере смертников» График выхода всех сериалов
Сезон 1
1993-1994
Сезон 1 Серия 1
13 сентября 2019
1994-2000
Сезон 1 Серия 2
13 сентября 2019
2000-2008
Сезон 1 Серия 3
13 сентября 2019
2008-2019
Сезон 1 Серия 4
13 сентября 2019
График выхода всех сериалов
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