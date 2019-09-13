Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

En el corredor de la muerte 2019, season 1

En el corredor de la muerte season 1 poster
Kinoafisha TV Shows En el corredor de la muerte Seasons Season 1

En el corredor de la muerte 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 4 minutes
"En el corredor de la muerte" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «В камере смертников» события разворачиваются в Мирамаре, штат Флорида, в январе 1994 года. Выходец с острова Куба, ныне уже имеющий американское гражданство, по имени Пабло Ибара оказывается не в том месте не в то время. После посещения модного ночного клуба к нему является наряд полиции, и мужчину увозят прямиком в тюрьму. Выясняется, что в ту ночь кто-то убил двух танцовщиц, а заодно владельца этого клуба. Но самое страшное – все улики и свидетели указывают на Пабло. Ему предстоит провести несколько десятилетий в колонии строгого режима среди серийных насильников и убийц, упорно доказывая свою невиновность.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.2 IMDb
Write review
"En el corredor de la muerte" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
1993-1994
Season 1 Episode 1
13 September 2019
1994-2000
Season 1 Episode 2
13 September 2019
2000-2008
Season 1 Episode 3
13 September 2019
2008-2019
Season 1 Episode 4
13 September 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more