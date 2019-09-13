В 1-м сезоне сериала «В камере смертников» события разворачиваются в Мирамаре, штат Флорида, в январе 1994 года. Выходец с острова Куба, ныне уже имеющий американское гражданство, по имени Пабло Ибара оказывается не в том месте не в то время. После посещения модного ночного клуба к нему является наряд полиции, и мужчину увозят прямиком в тюрьму. Выясняется, что в ту ночь кто-то убил двух танцовщиц, а заодно владельца этого клуба. Но самое страшное – все улики и свидетели указывают на Пабло. Ему предстоит провести несколько десятилетий в колонии строгого режима среди серийных насильников и убийц, упорно доказывая свою невиновность.