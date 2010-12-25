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Постер к 1-му сезону сериала Когда зацветет багульник
Киноафиша Сериалы Когда зацветет багульник Сезоны Сезон 1

Kogda zacvetet bagulnik 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 декабря 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Когда зацветет багульник»

В 1-м сезоне сериала «Когда зацветет багульник» молодая женщина по имени Анна работает в районной больнице, не зная отдыха. На ее шее весит не только несовершеннолетний сын Саша, но и супруг, который регулярно прикладывается к бутылке. Каждый день в доме происходят ссоры, и нередко Аня, приходя на работу, вынуждена скрывать от коллег следы побоев. Саша старается во всем помогать маме, хотя сам является еще ребенком. Когда мужчина в очередной раз бьет Анну, Саша в сердцах ударяет отца молотком по голове. Жизнь семьи рушится: отец умирает, Анна оказывается в тюрьме, а ее сын – в детском доме.

Список серий 1-го сезона сериала «Когда зацветет багульник» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 декабря 2010
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 декабря 2010
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 декабря 2010
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
25 декабря 2010
График выхода всех сериалов
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