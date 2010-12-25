Menu
Kogda zacvetet bagulnik 2010, season 1

Kogda zacvetet bagulnik 16+
Title Сезон 1
Season premiere 25 December 2010
Production year 2010
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Kogda zacvetet bagulnik" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Когда зацветет багульник» молодая женщина по имени Анна работает в районной больнице, не зная отдыха. На ее шее весит не только несовершеннолетний сын Саша, но и супруг, который регулярно прикладывается к бутылке. Каждый день в доме происходят ссоры, и нередко Аня, приходя на работу, вынуждена скрывать от коллег следы побоев. Саша старается во всем помогать маме, хотя сам является еще ребенком. Когда мужчина в очередной раз бьет Анну, Саша в сердцах ударяет отца молотком по голове. Жизнь семьи рушится: отец умирает, Анна оказывается в тюрьме, а ее сын – в детском доме.

"Kogda zacvetet bagulnik" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
25 December 2010
Серия 2
Season 1 Episode 2
25 December 2010
Серия 3
Season 1 Episode 3
25 December 2010
Серия 4
Season 1 Episode 4
25 December 2010
TV series release schedule
