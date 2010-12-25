В 1-м сезоне сериала «Когда зацветет багульник» молодая женщина по имени Анна работает в районной больнице, не зная отдыха. На ее шее весит не только несовершеннолетний сын Саша, но и супруг, который регулярно прикладывается к бутылке. Каждый день в доме происходят ссоры, и нередко Аня, приходя на работу, вынуждена скрывать от коллег следы побоев. Саша старается во всем помогать маме, хотя сам является еще ребенком. Когда мужчина в очередной раз бьет Анну, Саша в сердцах ударяет отца молотком по голове. Жизнь семьи рушится: отец умирает, Анна оказывается в тюрьме, а ее сын – в детском доме.