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Постер к 1-му сезону сериала Павлин или треугольник в квадрате
Киноафиша Сериалы Павлин или треугольник в квадрате Сезоны Сезон 1

Pavlin ili treugol'nik v kvadrate 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Павлин или треугольник в квадрате»

В 1-м сезоне сериала «Павлин, или Треугольник в квадрате» главной героиней истории оказывается молодая учительница по имени Людмила, которая преподает музыку в школе. Она живет вдвоем с матерью. Все мысли женщины занимает ее возлюбленный. Она мечтает о счастье с художником Игорем. Тем временем полицейский Виктор борется с преступностью и воспитывает дочь Катю. Он также одинок и безответно влюблен в недосягаемую красавицу Анну. Когда Катя попадает в класс Людмилы, она решает во что бы то ни стало свести учительницу со своим отцом. Сперва девочке это не удается, но однажды ее кто-то похищает.

Список серий 1-го сезона сериала «Павлин или треугольник в квадрате» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 октября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 октября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 октября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 октября 2021
График выхода всех сериалов
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