Pavlin ili treugol'nik v kvadrate 2021, season 1

Pavlin ili treugol'nik v kvadrate season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Pavlin ili treugol'nik v kvadrate Seasons Season 1

Pavlin ili treugol'nik v kvadrate 16+
Title Сезон 1
Season premiere 27 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 12 minutes
"Pavlin ili treugol'nik v kvadrate" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Павлин, или Треугольник в квадрате» главной героиней истории оказывается молодая учительница по имени Людмила, которая преподает музыку в школе. Она живет вдвоем с матерью. Все мысли женщины занимает ее возлюбленный. Она мечтает о счастье с художником Игорем. Тем временем полицейский Виктор борется с преступностью и воспитывает дочь Катю. Он также одинок и безответно влюблен в недосягаемую красавицу Анну. Когда Катя попадает в класс Людмилы, она решает во что бы то ни стало свести учительницу со своим отцом. Сперва девочке это не удается, но однажды ее кто-то похищает.

"Pavlin ili treugol'nik v kvadrate" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
27 October 2021
Серия 2
Season 1 Episode 2
27 October 2021
Серия 3
Season 1 Episode 3
27 October 2021
Серия 4
Season 1 Episode 4
27 October 2021
TV series release schedule
