В 1-м сезоне сериала «Павлин, или Треугольник в квадрате» главной героиней истории оказывается молодая учительница по имени Людмила, которая преподает музыку в школе. Она живет вдвоем с матерью. Все мысли женщины занимает ее возлюбленный. Она мечтает о счастье с художником Игорем. Тем временем полицейский Виктор борется с преступностью и воспитывает дочь Катю. Он также одинок и безответно влюблен в недосягаемую красавицу Анну. Когда Катя попадает в класс Людмилы, она решает во что бы то ни стало свести учительницу со своим отцом. Сперва девочке это не удается, но однажды ее кто-то похищает.