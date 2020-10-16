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Постер к 1-му сезону сериала Ты мой
Киноафиша Сериалы Ты мой Сезоны Сезон 1

Ty moj 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ты мой»

В 1-м сезоне сериала «Ты мой» у Екатерины и Алексея не получается завести ребенка. Это становится причиной многочисленных переживаний для Кати. Отчаявшись, молодая пара принимает нелегкое решение забрать из интерната шестилетнего мальчика по имени Сема. Спустя некоторое время после того, как мальчик уже живет с ними, Леша неожиданно бросает свою супругу ради другой женщине. Катерина в отчаянии. Помимо этого, из тюремного заключения выходит родной отец Семена. Он твердо намерен лишить Екатерину родительских прав. Женщина по-настоящему привязалась к мальчику и не готова проститься с ним.

Список серий 1-го сезона сериала «Ты мой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 октября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 октября 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 октября 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 октября 2020
График выхода всех сериалов
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