В 1-м сезоне сериала «Ты мой» у Екатерины и Алексея не получается завести ребенка. Это становится причиной многочисленных переживаний для Кати. Отчаявшись, молодая пара принимает нелегкое решение забрать из интерната шестилетнего мальчика по имени Сема. Спустя некоторое время после того, как мальчик уже живет с ними, Леша неожиданно бросает свою супругу ради другой женщине. Катерина в отчаянии. Помимо этого, из тюремного заключения выходит родной отец Семена. Он твердо намерен лишить Екатерину родительских прав. Женщина по-настоящему привязалась к мальчику и не готова проститься с ним.