Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ty moj 2020, season 1

Ty moj season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ty moj Seasons Season 1

Ty moj 16+
Title Сезон 1
Season premiere 16 October 2020
Production year 2020
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 12 minutes
"Ty moj" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Ты мой» у Екатерины и Алексея не получается завести ребенка. Это становится причиной многочисленных переживаний для Кати. Отчаявшись, молодая пара принимает нелегкое решение забрать из интерната шестилетнего мальчика по имени Сема. Спустя некоторое время после того, как мальчик уже живет с ними, Леша неожиданно бросает свою супругу ради другой женщине. Катерина в отчаянии. Помимо этого, из тюремного заключения выходит родной отец Семена. Он твердо намерен лишить Екатерину родительских прав. Женщина по-настоящему привязалась к мальчику и не готова проститься с ним.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
"Ty moj" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 October 2020
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 October 2020
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 October 2020
Серия 4
Season 1 Episode 4
16 October 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more