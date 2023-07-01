Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Следующая жертва" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону телешоу Просто праздник
Киноафиша Сериалы Просто праздник Сезоны Сезон 1

Prosto prazdnik 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 50 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Просто праздник»

В 1-м сезоне шоу «Просто праздник» известные российские артисты и ведущие телепроекта встречаются за одним столом, чтобы обсудить разные интересные темы: от первой любви до детских воспоминаний. Отечественные звезды поговорят о ценности дружбы, поделятся личными историями и переживаниями, взгрустнут и посмеются вместе. Откровенные беседы по душам прервутся на музыкальные паузы. Звездными гостями станут любимые артисты, среди которых Филипп Киркоров, Валерия, Стас Пьеха, Сергей Лазарев, Дима Билан, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Дмитрий Маликов, Сосо Павлиашвили и многие другие.

Список серий телешоу Просто праздник График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
1 июля 2023
График выхода всех сериалов
Related video
От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
Как кошка с собакой: Гайдай сделал этого актера звездой, а потом всю жизнь ненавидел
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше