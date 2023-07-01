Menu
Prosto prazdnik (2023), season 1

Prosto prazdnik 12+
Title Сезон 1
Season premiere 1 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 1
Runtime 50 minutes
"Prosto prazdnik" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Просто праздник» известные российские артисты и ведущие телепроекта встречаются за одним столом, чтобы обсудить разные интересные темы: от первой любви до детских воспоминаний. Отечественные звезды поговорят о ценности дружбы, поделятся личными историями и переживаниями, взгрустнут и посмеются вместе. Откровенные беседы по душам прервутся на музыкальные паузы. Звездными гостями станут любимые артисты, среди которых Филипп Киркоров, Валерия, Стас Пьеха, Сергей Лазарев, Дима Билан, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Дмитрий Маликов, Сосо Павлиашвили и многие другие.

Prosto prazdnik List of episodes TV series release schedule
Season 1
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
1 July 2023
TV series release schedule
