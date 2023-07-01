В 1-м сезоне шоу «Просто праздник» известные российские артисты и ведущие телепроекта встречаются за одним столом, чтобы обсудить разные интересные темы: от первой любви до детских воспоминаний. Отечественные звезды поговорят о ценности дружбы, поделятся личными историями и переживаниями, взгрустнут и посмеются вместе. Откровенные беседы по душам прервутся на музыкальные паузы. Звездными гостями станут любимые артисты, среди которых Филипп Киркоров, Валерия, Стас Пьеха, Сергей Лазарев, Дима Билан, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Дмитрий Маликов, Сосо Павлиашвили и многие другие.