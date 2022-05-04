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Постер к 1-му сезону сериала СМЕРШ. Продолжение
Киноафиша Сериалы СМЕРШ. Продолжение Сезоны Сезон 1

SMERSH. Prodolzhenie 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «СМЕРШ. Продолжение»

В 1-м сезоне сериала «СМЕРШ. Продолжение» фашистские высшие чины вновь придумывают план, который может обернуться катастрофой не только для СССР, но и для всего мира. Немецкий диверсант, готовящий серьезное покушение, уже проник в ряды советских бойцов. Капитан контрразведки Павел Семенов готов взять это задание на себя. Однако на этот раз ему придется работать не одному, а с напарником. Майор Ермаков приставляет к нему нового сотрудника госбезопасности – талантливого юношу Константина Лаврова. Костя – сын дипломата, чрезвычайно одаренный и интеллектуальный парень, знающий несколько языков и имеющий на все свой взгляд.

Список серий сериала СМЕРШ. Продолжение График выхода всех сериалов
Сезон 1
Секретный груз 1
Сезон 1 Серия 1
4 мая 2022
Секретный груз 2
Сезон 1 Серия 2
4 мая 2022
Секретный груз 3
Сезон 1 Серия 3
4 мая 2022
Секретный груз 4
Сезон 1 Серия 4
4 мая 2022
Взрывная волна 1
Сезон 1 Серия 5
4 мая 2022
Взрывная волна 2
Сезон 1 Серия 6
4 мая 2022
Взрывная волна 3
Сезон 1 Серия 7
4 мая 2022
Взрывная волна 4
Сезон 1 Серия 8
4 мая 2022
Обратный отсчёт 1
Сезон 1 Серия 9
4 мая 2022
Обратный отсчёт 2
Сезон 1 Серия 10
4 мая 2022
Обратный отсчёт 3
Сезон 1 Серия 11
4 мая 2022
Обратный отсчёт 4
Сезон 1 Серия 12
4 мая 2022
График выхода всех сериалов
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