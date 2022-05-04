В 1-м сезоне сериала «СМЕРШ. Продолжение» фашистские высшие чины вновь придумывают план, который может обернуться катастрофой не только для СССР, но и для всего мира. Немецкий диверсант, готовящий серьезное покушение, уже проник в ряды советских бойцов. Капитан контрразведки Павел Семенов готов взять это задание на себя. Однако на этот раз ему придется работать не одному, а с напарником. Майор Ермаков приставляет к нему нового сотрудника госбезопасности – талантливого юношу Константина Лаврова. Костя – сын дипломата, чрезвычайно одаренный и интеллектуальный парень, знающий несколько языков и имеющий на все свой взгляд.