SMERSH. Prodolzhenie season 1 watch online

SMERSH. Prodolzhenie Season 1

SMERSH. Prodolzhenie 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 24 minutes
"SMERSH. Prodolzhenie" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «СМЕРШ. Продолжение» фашистские высшие чины вновь придумывают план, который может обернуться катастрофой не только для СССР, но и для всего мира. Немецкий диверсант, готовящий серьезное покушение, уже проник в ряды советских бойцов. Капитан контрразведки Павел Семенов готов взять это задание на себя. Однако на этот раз ему придется работать не одному, а с напарником. Майор Ермаков приставляет к нему нового сотрудника госбезопасности – талантливого юношу Константина Лаврова. Костя – сын дипломата, чрезвычайно одаренный и интеллектуальный парень, знающий несколько языков и имеющий на все свой взгляд.

6.2 IMDb
"SMERSH. Prodolzhenie" season 1 list of episodes
Season 1
Секретный груз 1
Season 1 Episode 1
4 May 2022
Секретный груз 2
Season 1 Episode 2
4 May 2022
Секретный груз 3
Season 1 Episode 3
4 May 2022
Секретный груз 4
Season 1 Episode 4
4 May 2022
Взрывная волна 1
Season 1 Episode 5
4 May 2022
Взрывная волна 2
Season 1 Episode 6
4 May 2022
Взрывная волна 3
Season 1 Episode 7
4 May 2022
Взрывная волна 4
Season 1 Episode 8
4 May 2022
Обратный отсчёт 1
Season 1 Episode 9
4 May 2022
Обратный отсчёт 2
Season 1 Episode 10
4 May 2022
Обратный отсчёт 3
Season 1 Episode 11
4 May 2022
Обратный отсчёт 4
Season 1 Episode 12
4 May 2022
