Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Полтергейст" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Незнайка в Солнечном городе
Киноафиша Сериалы Незнайка в Солнечном городе Сезоны Сезон 1

Neznajka v Solnechnom gorode 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 1977
Год выпуска 1977
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Незнайка в Солнечном городе»

В 1-м сезоне сериала «Незнайка в Солнечном городе» в центре событий оказывается самый веселый, непоседливый и озорной коротышка по имени Незнайка. Он живет в родном зеленом городке вместе со своими друзьями – Знайкой, Кнопочкой, Пестреньким, Ромашкой и остальными коротышками. Но ему постоянно не хватает приключений, поэтому он каждый день придумывает что-нибудь новенькое. Однажды начитанная Кнопочка говорит ему, что существует способ получить настоящую волшебную палочку. Для этого необходимо сделать три добрых дела подряд, и тогда на твоем крыльце появится волшебник, который тебя наградит.

Список серий 1-го сезона сериала «Незнайка в Солнечном городе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Как Незнайка совершал хорошие поступки
Сезон 1 Серия 1
1 января 1977
Встреча с волшебником
Сезон 1 Серия 2
1 января 1977
Превращения начинаются
Сезон 1 Серия 3
1 января 1977
Побег
Сезон 1 Серия 4
1 января 1977
Превращения продолжаются
Сезон 1 Серия 5
1 января 1977
Приключения трёх ослов
Сезон 1 Серия 6
1 января 1977
Удивительные подвиги
Сезон 1 Серия 7
1 января 1977
Снова вместе
Сезон 1 Серия 8
1 января 1977
Переполох в зоопарке
Сезон 1 Серия 9
1 января 1977
Волшебник появляется снова
Сезон 1 Серия 10
1 января 1977
График выхода всех сериалов
Related video
Даже в советском фильме наврали: каким на самом деле был Шерлок Холмс
Кем на самом деле был эпатажный ведущий «Суда присяжных»: оказался по другую сторону закона
В ноябре 2023 этот знак Зодиака встанет перед сложным выбором: может изменить жизнь
Весь СССР слушал их хиты на повторе: в этих старичках не узнать звезд группы ABBA
При виде брошенной дочери Фоменко волосы становятся дыбом: гены не обманешь
Этот знак зодиака накроет золотым дождем 5 ноября: очень точный гороскоп
Тест: кто вы из мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге»?
Пенсионерки с этим цветом волос всегда выглядят на 15 лет моложе: вот как надо краситься
Астрологи раскрыли, в каком году рождаются ужасные домохозяйки: в доме вечный бардак
У Винер нашлось много общего с Тайсоном: касается искалеченных ушей учениц
Только косынки не хватает: как выглядит актриса, озвучивающая Машу в мультфильме про Медведя
Полено рвала на себе волосы: вот какая женщина стала главной в жизни Женечки из «Счастливы вместе»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше