В 1-м сезоне сериала «Незнайка в Солнечном городе» в центре событий оказывается самый веселый, непоседливый и озорной коротышка по имени Незнайка. Он живет в родном зеленом городке вместе со своими друзьями – Знайкой, Кнопочкой, Пестреньким, Ромашкой и остальными коротышками. Но ему постоянно не хватает приключений, поэтому он каждый день придумывает что-нибудь новенькое. Однажды начитанная Кнопочка говорит ему, что существует способ получить настоящую волшебную палочку. Для этого необходимо сделать три добрых дела подряд, и тогда на твоем крыльце появится волшебник, который тебя наградит.