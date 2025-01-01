Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Neznajka v Solnechnom gorode 1977, season 1

Neznajka v Solnechnom gorode season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Neznajka v Solnechnom gorode Seasons Season 1

Neznajka v Solnechnom gorode 0+
Title Сезон 1
Season premiere 1 January 1977
Production year 1977
Number of episodes 10
Runtime 3 hours 20 minutes
"Neznajka v Solnechnom gorode" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Незнайка в Солнечном городе» в центре событий оказывается самый веселый, непоседливый и озорной коротышка по имени Незнайка. Он живет в родном зеленом городке вместе со своими друзьями – Знайкой, Кнопочкой, Пестреньким, Ромашкой и остальными коротышками. Но ему постоянно не хватает приключений, поэтому он каждый день придумывает что-нибудь новенькое. Однажды начитанная Кнопочка говорит ему, что существует способ получить настоящую волшебную палочку. Для этого необходимо сделать три добрых дела подряд, и тогда на твоем крыльце появится волшебник, который тебя наградит.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
5.9 IMDb
Write review
"Neznajka v Solnechnom gorode" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Как Незнайка совершал хорошие поступки
Season 1 Episode 1
1 January 1977
Встреча с волшебником
Season 1 Episode 2
1 January 1977
Превращения начинаются
Season 1 Episode 3
1 January 1977
Побег
Season 1 Episode 4
1 January 1977
Превращения продолжаются
Season 1 Episode 5
1 January 1977
Приключения трёх ослов
Season 1 Episode 6
1 January 1977
Удивительные подвиги
Season 1 Episode 7
1 January 1977
Снова вместе
Season 1 Episode 8
1 January 1977
Переполох в зоопарке
Season 1 Episode 9
1 January 1977
Волшебник появляется снова
Season 1 Episode 10
1 January 1977
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more