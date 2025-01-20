Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Купцы и дети 2025, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Купцы и дети
Киноафиша Сериалы Купцы и дети Сезоны Сезон 1

Kupcy i deti 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 января 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Купцы и дети»

В 1-м сезоне сериала «Купцы и дети» действие происходит в Москве в 1910 году. Известный и успешный купец ожидает радостного события: в отчий дом вот-вот вернется его единственный наследник, сын, отучившийся несколько лет за границей. Но встреча семьи проходит вовсе не так, как грезил отец. Его тихого, робкого и покорного сыночка больше не существует – вместо него в город въезжает уверенный в себе серьезный юноша, который готов отстаивать свою точку зрения даже наперекор родителям. Купец в ужасе, он уверен, что «дурное влияние» на парня оказали новые друзья. Он решает во что бы то ни стало перевоспитать уже взрослого сына.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
5.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Купцы и дети График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 января 2025
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 января 2025
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 января 2025
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 января 2025
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
22 января 2025
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
22 января 2025
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
23 января 2025
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
23 января 2025
9 серия
Сезон 1 Серия 9
27 января 2025
10 серия
Сезон 1 Серия 10
27 января 2025
11 серия
Сезон 1 Серия 11
28 января 2025
12 серия
Сезон 1 Серия 12
28 января 2025
График выхода всех сериалов
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше