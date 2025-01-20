Menu
Kupcy i deti 2025, season 1

Kupcy i deti 16+
Title Сезон 1
Season premiere 20 January 2025
Production year 2025
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
В 1-м сезоне сериала «Купцы и дети» действие происходит в Москве в 1910 году. Известный и успешный купец ожидает радостного события: в отчий дом вот-вот вернется его единственный наследник, сын, отучившийся несколько лет за границей. Но встреча семьи проходит вовсе не так, как грезил отец. Его тихого, робкого и покорного сыночка больше не существует – вместо него в город въезжает уверенный в себе серьезный юноша, который готов отстаивать свою точку зрения даже наперекор родителям. Купец в ужасе, он уверен, что «дурное влияние» на парня оказали новые друзья. Он решает во что бы то ни стало перевоспитать уже взрослого сына.

0.0
5.9 IMDb
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 January 2025
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 January 2025
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 January 2025
Серия 4
Season 1 Episode 4
21 January 2025
Серия 5
Season 1 Episode 5
22 January 2025
Серия 6
Season 1 Episode 6
22 January 2025
Серия 7
Season 1 Episode 7
23 January 2025
Серия 8
Season 1 Episode 8
23 January 2025
9 серия
Season 1 Episode 9
27 January 2025
10 серия
Season 1 Episode 10
27 January 2025
11 серия
Season 1 Episode 11
28 January 2025
12 серия
Season 1 Episode 12
28 January 2025
