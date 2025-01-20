В 1-м сезоне сериала «Купцы и дети» действие происходит в Москве в 1910 году. Известный и успешный купец ожидает радостного события: в отчий дом вот-вот вернется его единственный наследник, сын, отучившийся несколько лет за границей. Но встреча семьи проходит вовсе не так, как грезил отец. Его тихого, робкого и покорного сыночка больше не существует – вместо него в город въезжает уверенный в себе серьезный юноша, который готов отстаивать свою точку зрения даже наперекор родителям. Купец в ужасе, он уверен, что «дурное влияние» на парня оказали новые друзья. Он решает во что бы то ни стало перевоспитать уже взрослого сына.