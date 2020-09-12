Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Человек ниоткуда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала И в печали, и в радости
Киноафиша Сериалы И в печали, и в радости Сезоны Сезон 1

Iyi Günde Kötü Günde 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «И в печали, и в радости»

В 1-м сезоне сериала «И в печали, и в радости» босс хочет, чтобы Лейла подготовила торжественную вечеринку по случаю свадьбы его дочери. Если девушка отлично справится с поставленной задачей, ее ждет повышение. Лейла с энтузиазмом принимается за работу, но неожиданная встреча переворачивает все с ног на голову. Дело в том, что женихом оказывается молодой человек, с которым пять лет назад у Лейлы были романтические отношения. Она даже собиралась стать его супругой, но он оставил ее практически у алтаря. Неудивительно, что для Лейлы организация этого свадебного торжества становится тяжелым испытанием.

Список серий 1-го сезона сериала «И в печали, и в радости» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
12 сентября 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
19 сентября 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
26 сентября 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
3 октября 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
10 октября 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
17 октября 2020
График выхода всех сериалов
Related video
Вождь краснокожих должен был стать звездой: ужаснетесь от судьбы мальчугана из «Деловых людей»
Этому знаку Зодиака ноябрь 2023 принесет неожиданный сюрприз: точно понравится
За появлением на свет этой актрисы наблюдала вся страна: как так вышло
Секрет бодрости Пахмутовой: вот что спасает композитора после смерти Добронравова
Шатунов не сумел скрыть связь сына с детдомом: вот что выяснилось в немецкой полиции
Лучше, чем «Сельдь под шубой»: этот советский салат никто не готовит, и очень зря
Тест: какая вы нечисть?
Такие фамилии на Руси давали только бастардам: увидите список и удивитесь
Куда там «Ежику в тумане»: вот какие мультфильмы пугали советских детей до икоты
Лучше не будет: дочь Артура Конан Дойля потеряла дар речи, увидев эту экранизацию «Шерлока Холмса»
Переходил границы: фанаты Михалковых придут в ярость от заявления бывшей Кончаловского
Неудачная копия Аллегровой: Соседов унизил певицу, возомнившую себя новой Императрицей
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше