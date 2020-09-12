Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Iyi Günde Kötü Günde season 1 watch online

Iyi Günde Kötü Günde season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Iyi Günde Kötü Günde Seasons Season 1
Iyi Günde Kötü Günde 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 September 2020
Production year 2020
Number of episodes 6
Runtime 12 hours 0 minute
"Iyi Günde Kötü Günde" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «И в печали, и в радости» босс хочет, чтобы Лейла подготовила торжественную вечеринку по случаю свадьбы его дочери. Если девушка отлично справится с поставленной задачей, ее ждет повышение. Лейла с энтузиазмом принимается за работу, но неожиданная встреча переворачивает все с ног на голову. Дело в том, что женихом оказывается молодой человек, с которым пять лет назад у Лейлы были романтические отношения. Она даже собиралась стать его супругой, но он оставил ее практически у алтаря. Неудивительно, что для Лейлы организация этого свадебного торжества становится тяжелым испытанием.

Series rating

6.0
Rate 12 votes
6.1 IMDb

"Iyi Günde Kötü Günde" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
12 September 2020
Episode 2
Season 1 Episode 2
19 September 2020
Episode 3
Season 1 Episode 3
26 September 2020
Episode 4
Season 1 Episode 4
3 October 2020
Episode 5
Season 1 Episode 5
10 October 2020
Episode 6
Season 1 Episode 6
17 October 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more