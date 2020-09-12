В 1-м сезоне сериала «И в печали, и в радости» босс хочет, чтобы Лейла подготовила торжественную вечеринку по случаю свадьбы его дочери. Если девушка отлично справится с поставленной задачей, ее ждет повышение. Лейла с энтузиазмом принимается за работу, но неожиданная встреча переворачивает все с ног на голову. Дело в том, что женихом оказывается молодой человек, с которым пять лет назад у Лейлы были романтические отношения. Она даже собиралась стать его супругой, но он оставил ее практически у алтаря. Неудивительно, что для Лейлы организация этого свадебного торжества становится тяжелым испытанием.