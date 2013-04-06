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Постер к 1-му сезону сериала Генеральская сноха
Киноафиша Сериалы Генеральская сноха Сезоны Сезон 1

Generalskaya snoha 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 апреля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Генеральская сноха»

В 1-м сезоне сериала «Генеральская сноха» Ирина Колчина оканчивает с отличием медицинский факультет. Едва получив диплом, умница и красавица получает сразу два предложения, каждое из которых может изменить ее жизнь. Любимый преподаватель девушки профессор Федоров хочет, чтобы она, как лучшая студентка, работала в его клинике. А парень Иры, сын влиятельного столичного генерала, хочет, чтобы она стала его женой. Вот только перед тем, как делать предложение, он забывает поинтересоваться мнением своей матери – самоуверенной и вздорной генеральши Изольды Генриховны. Она считает, что какая-то там врачиха недостойна такой видной фамилии.

Список серий 1-го сезона сериала «Генеральская сноха» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 апреля 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 апреля 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 апреля 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 апреля 2013
График выхода всех сериалов
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