Generalskaya snoha 2013, season 1

Season premiere 6 April 2013
Production year 2013
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Генеральская сноха» Ирина Колчина оканчивает с отличием медицинский факультет. Едва получив диплом, умница и красавица получает сразу два предложения, каждое из которых может изменить ее жизнь. Любимый преподаватель девушки профессор Федоров хочет, чтобы она, как лучшая студентка, работала в его клинике. А парень Иры, сын влиятельного столичного генерала, хочет, чтобы она стала его женой. Вот только перед тем, как делать предложение, он забывает поинтересоваться мнением своей матери – самоуверенной и вздорной генеральши Изольды Генриховны. Она считает, что какая-то там врачиха недостойна такой видной фамилии.

0.0
3.7 IMDb
"Generalskaya snoha" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Серия 1
Season 1 Episode 1
6 April 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
6 April 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
6 April 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
6 April 2013
