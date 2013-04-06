В 1-м сезоне сериала «Генеральская сноха» Ирина Колчина оканчивает с отличием медицинский факультет. Едва получив диплом, умница и красавица получает сразу два предложения, каждое из которых может изменить ее жизнь. Любимый преподаватель девушки профессор Федоров хочет, чтобы она, как лучшая студентка, работала в его клинике. А парень Иры, сын влиятельного столичного генерала, хочет, чтобы она стала его женой. Вот только перед тем, как делать предложение, он забывает поинтересоваться мнением своей матери – самоуверенной и вздорной генеральши Изольды Генриховны. Она считает, что какая-то там врачиха недостойна такой видной фамилии.