В 1 сезоне сериала «Нечаянная радость» действие происходит в московской коммунальной квартире, где обитают два божьих одуванчика – Дарья Михайловна и Мария Ивановна. Вместе с ними живет челночница – бизнесвумен Зинаида Комарова. Пожилые дамы тесно общаются с главой дома Василием Адамовичем и молодой биологичкой Светой, живущей этажом выше. У Зинки был парень, который бросил ее и взял в жену дочь большого босса. Перед этим он подарил Зине щенка Епифания, которого она терпеть не может. А следующий удар по самолюбию Зинки нанесли бабульки-соседки, которые не пожелали переезжать в другую квартиру.