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Постер к 1-му сезону сериала Нечаянная радость
Киноафиша Сериалы Нечаянная радость Сезоны Сезон 1

Nechayannaya radost 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 августа 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Нечаянная радость»

В 1 сезоне сериала «Нечаянная радость» действие происходит в московской коммунальной квартире, где обитают два божьих одуванчика – Дарья Михайловна и Мария Ивановна. Вместе с ними живет челночница – бизнесвумен Зинаида Комарова. Пожилые дамы тесно общаются с главой дома Василием Адамовичем и молодой биологичкой Светой, живущей этажом выше. У Зинки был парень, который бросил ее и взял в жену дочь большого босса. Перед этим он подарил Зине щенка Епифания, которого она терпеть не может. А следующий удар по самолюбию Зинки нанесли бабульки-соседки, которые не пожелали переезжать в другую квартиру.

Список серий 1-го сезона сериала «Нечаянная радость» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 августа 2005
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 августа 2005
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 августа 2005
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 августа 2005
График выхода всех сериалов
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