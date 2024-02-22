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Постер к 1-му сезону сериала Аватар: Последний маг воздуха
Киноафиша Сериалы Аватар: Последний маг воздуха Сезоны Сезон 1

Avatar: The Last Airbender
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 февраля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Аватар: Последний маг воздуха»

В 1-м сезоне сериала «Аватар: Последний маг воздуха» обитатели волшебного мира делятся на племя воды, земли, огня и воздушных кочевников. Некоторые представители каждого вида управляют стихиями, совершая движения, похожие на технику ушу. Таких существ окрестили магами. В числе всех людей лишь один владеет даром контролировать все стихии — Аватар, который связан с великим духом Рава. Он связывает миры. Больше сотни лет назад правитель Народа Огня — Хозяин Огня Созин — начал войну против других наций, желая присвоить чужие территории. Аватар Року к тому моменту уже умер, но впоследствии переродился в Воздушного Кочевника по имени Аанг. 

График выхода новых серий Аватар: Последний маг воздуха 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 февраля 2024
TBA
Сезон 1 Серия 2
22 февраля 2024
TBA
Сезон 1 Серия 3
22 февраля 2024
TBA
Сезон 1 Серия 4
22 февраля 2024
TBA
Сезон 1 Серия 5
22 февраля 2024
TBA
Сезон 1 Серия 6
22 февраля 2024
TBA
Сезон 1 Серия 7
22 февраля 2024
TBA
Сезон 1 Серия 8
22 февраля 2024
График выхода всех сериалов
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