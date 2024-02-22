В 1-м сезоне сериала «Аватар: Последний маг воздуха» обитатели волшебного мира делятся на племя воды, земли, огня и воздушных кочевников. Некоторые представители каждого вида управляют стихиями, совершая движения, похожие на технику ушу. Таких существ окрестили магами. В числе всех людей лишь один владеет даром контролировать все стихии — Аватар, который связан с великим духом Рава. Он связывает миры. Больше сотни лет назад правитель Народа Огня — Хозяин Огня Созин — начал войну против других наций, желая присвоить чужие территории. Аватар Року к тому моменту уже умер, но впоследствии переродился в Воздушного Кочевника по имени Аанг.