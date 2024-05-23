Отзывы о сериале «Калимба»

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Роман Крылов
23 мая 2024, 13:39
Оценка
Посмотрел первые серии. Ну я скажу , что приятно удивлен. Персонаж доктора-психиатра, который закрывает людей в подвале – как будто для самого Бондарчука прописан. Он предельно органичен в роли невротика, которого загнали в угол. Причем я уверен, что Гармаш с его историей – это не все сюрпризы, которые нас ждут. И вроде как мне показалось, что узники этого эксперимента уже начинают подозревать, что к чему. Надеюсь дальше они прижмут к стене Катю и она прольет свет на происходящее. Пазлы вроде складываются, но я пока еще не могу понять, кому именно все это надо и для чего. Надеюсь, что в итоге все это не объяснят какой-то банальностью. Пока что сюжетные повороты здорово так удивляют. Верю, что это продолжится и дальше. Некоторые зрители пишут, что концепция напоминает фильм Эксперимент. Я не соглашусь. Для меня больше сходств с фильмом Лифт – когда у людей в заточении начинают проявляться их низменные черты характера. В общем, пока очень нравится!
23 мая 2024, 13:39
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Киноафиша.инфо
23 мая 2024, 19:14
в ответ на сообщение
Роман Крылов от 23 мая 2024, 13:39
Сериал вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
23 мая 2024, 19:14
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