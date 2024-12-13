Меню
Сериалы
Калимба
Новости
Новости о сериале «Калимба»
Новости о сериале «Калимба»
Вся информация о сериале
Вот это по-нашему: гид по лучшим российским фильмам и сериалам 2024 года
2024 год выдался для российского кино удачным. В нем были и высокобюджетные блокбастеры, и тихие драмы, покорившие зрителей своей искренностью, и остросоциальные проекты, и напряженные психологические триллеры. Вспоминаем 8 лучших российских фильмов и сериалов 2024 года.
Написать
13 декабря 2024
Психиатр Федор Бондарчук устраивает жестокий эксперимент в трейлере сериала «Калимба»
Действие развернется в замкнутом пространстве.
Написать
25 апреля 2024
Начались съемки мини-сериала «Калимба» с Федором Бондарчуком и Аленой Михайловой
Это будет детектив с элементами психологического триллера.
Написать
23 мая 2023
