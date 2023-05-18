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Постер к 1-му сезону сериала Китти-Кэтс
Киноафиша Сериалы Китти-Кэтс Сезоны Сезон 1

Kitti Katz
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Китти-Кэтс»

В 1-м сезоне сериала «Китти-Кэтс» главными действующими лицами оказываются три веселые очаровательные девчонки, которые учатся в школе. Они посещают тренировки по футболу, флиртуют с мальчиками и обсуждают моду. Но мало кто знает, что это лишь одна часть жизни героинь. Отчаянная троица обладает сверхъестественными способностями. Они превращаются в супергероев-кошек и спасают мир от злой египетской богини. Самое главное, чтобы никто ни о чем не догадался! Пока девочкам удастся сохранить свой секрет и проводить операции по спасению мира, не отрываясь от домашних заданий и спорта.

Список серий сериала Китти-Кэтс График выхода всех сериалов
Сезон 1
Новенькая The New Girl
Сезон 1 Серия 1
18 мая 2023
Одержимые Spirit Cats
Сезон 1 Серия 2
18 мая 2023
О’Кифф в бегах O'Keeffe on the Run
Сезон 1 Серия 3
18 мая 2023
Тайна Анубии The Secret of Anubia
Сезон 1 Серия 4
18 мая 2023
Сила Черити The Power of Charity
Сезон 1 Серия 5
18 мая 2023
В поисках скипетра The Search for the Scepter
Сезон 1 Серия 6
18 мая 2023
В поисках самоцвета Search for the Gemstone
Сезон 1 Серия 7
18 мая 2023
Хаос Одержимых Spirit Cat Chaos
Сезон 1 Серия 8
18 мая 2023
Загадка кошачьей мяты The Catnip Conundrum
Сезон 1 Серия 9
18 мая 2023
Безумие на рельсах Monorail Madness
Сезон 1 Серия 10
18 мая 2023
График выхода всех сериалов
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