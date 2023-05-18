Menu
Kitti Katz 2023, season 1

Kitti Katz
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 18 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 3 hours 40 minutes
"Kitti Katz" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Китти-Кэтс» главными действующими лицами оказываются три веселые очаровательные девчонки, которые учатся в школе. Они посещают тренировки по футболу, флиртуют с мальчиками и обсуждают моду. Но мало кто знает, что это лишь одна часть жизни героинь. Отчаянная троица обладает сверхъестественными способностями. Они превращаются в супергероев-кошек и спасают мир от злой египетской богини. Самое главное, чтобы никто ни о чем не догадался! Пока девочкам удастся сохранить свой секрет и проводить операции по спасению мира, не отрываясь от домашних заданий и спорта.

Series rating

5.2
Rate 12 votes
5.4 IMDb
The New Girl
Season 1 Episode 1
18 May 2023
Spirit Cats
Season 1 Episode 2
18 May 2023
O'Keeffe on the Run
Season 1 Episode 3
18 May 2023
The Secret of Anubia
Season 1 Episode 4
18 May 2023
The Power of Charity
Season 1 Episode 5
18 May 2023
The Search for the Scepter
Season 1 Episode 6
18 May 2023
Search for the Gemstone
Season 1 Episode 7
18 May 2023
Spirit Cat Chaos
Season 1 Episode 8
18 May 2023
The Catnip Conundrum
Season 1 Episode 9
18 May 2023
Monorail Madness
Season 1 Episode 10
18 May 2023
