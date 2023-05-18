В 1-м сезоне сериала «Китти-Кэтс» главными действующими лицами оказываются три веселые очаровательные девчонки, которые учатся в школе. Они посещают тренировки по футболу, флиртуют с мальчиками и обсуждают моду. Но мало кто знает, что это лишь одна часть жизни героинь. Отчаянная троица обладает сверхъестественными способностями. Они превращаются в супергероев-кошек и спасают мир от злой египетской богини. Самое главное, чтобы никто ни о чем не догадался! Пока девочкам удастся сохранить свой секрет и проводить операции по спасению мира, не отрываясь от домашних заданий и спорта.