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Киноафиша Сериалы Любовь аутистического спектра

Любовь аутистического спектра (2019 - …)

Love on the Spectrum 16+
Год выпуска 2019
Страна Австралия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 6 часов 45 минут
О чем телешоу

«Любовь аутистического спектра» – это телевизионное шоу, в котором участвуют люди с аутизмом, ищущие свою любовь и вторую половинку. В шоу принимают участие как мужчины, так и женщины, разного возраста и социального статуса, у которых есть аутизм или другое расстройство аутистического спектра. Главная идея проекта – объединить сердца людей, которых порой обходят вниманием в обществе.

 

Шоу «Любовь аутистического спектра» интересно тем, что ему не присущи стандартные схемы знакомств и отношений. Поиск любви происходит в атмосфере игры, в ходе которой участники получают незабываемые эмоции и впечатления. Шоу открывает зрителям новый мир, где люди с аутизмом могут найти свою вторую половинку и, возможно, навсегда изменить свою жизнь.

 

Многие участники шоу «Любовь аутистического спектра» – это люди, которых часто оставляли в стороне, считая «не такими, как все». Шоу дает им возможность продемонстрировать свои таланты, искренность и глубокие эмоции. Оно помогает людям раскрыться, почувствовать себя нужными и заметными и, возможно, найти свою любовь.

Любовь аутистического спектра - трейлер
Любовь аутистического спектра
трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
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Сезоны
Любовь аутистического спектра - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 4 эпизода
Любовь аутистического спектра - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 5 эпизодов
Кадры из телешоу
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