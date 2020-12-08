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Киноафиша Сериалы Детектив снов Сезоны Сезон 1

Qian meng zhui xiong
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
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Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Детектив снов»

В 1-м сезоне сериала «Детектив снов» женщина-детектив с обостренным чувством справедливости и желанием докопаться до правды вступает в новую должность. Неожиданно ей в напарники достается весьма экстравагантный мужчина, который обладает загадочными способностями. Он умеет толковать темные сны и приоткрывать завесу тайн прошлого. Этот навык невероятно полезен при расследовании убийств. Главные герои объединяют усилия, чтобы раскрыть мотивы беспощадного серийного убийцы и понять, что стоит за чередой его кровавых преступлений. Поначалу детективу и толкователю снов нелегко найти общий язык...

Список серий 1-го сезона сериала «Детектив снов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
8 декабря 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 декабря 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 декабря 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 декабря 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
8 декабря 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 декабря 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
8 декабря 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
8 декабря 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
9 декабря 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
9 декабря 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
15 декабря 2020
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
15 декабря 2020
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
16 декабря 2020
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
16 декабря 2020
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
22 декабря 2020
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
22 декабря 2020
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
23 декабря 2020
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
23 декабря 2020
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
29 декабря 2020
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
29 декабря 2020
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
30 декабря 2020
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
30 декабря 2020
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
5 января 2021
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
5 января 2021
График выхода всех сериалов
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