Qian meng zhui xiong season 1 watch online

Qian meng zhui xiong season 1 poster
Qian meng zhui xiong
Season premiere 8 December 2020
Production year 2020
Number of episodes 24
Runtime 18 hours 0 minute
"Qian meng zhui xiong" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Детектив снов» женщина-детектив с обостренным чувством справедливости и желанием докопаться до правды вступает в новую должность. Неожиданно ей в напарники достается весьма экстравагантный мужчина, который обладает загадочными способностями. Он умеет толковать темные сны и приоткрывать завесу тайн прошлого. Этот навык невероятно полезен при расследовании убийств. Главные герои объединяют усилия, чтобы раскрыть мотивы беспощадного серийного убийцы и понять, что стоит за чередой его кровавых преступлений. Поначалу детективу и толкователю снов нелегко найти общий язык...

Series rating

7.4
Rate 13 votes
"Qian meng zhui xiong" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
8 December 2020
Episode 2
8 December 2020
Episode 3
8 December 2020
Episode 4
8 December 2020
Episode 5
8 December 2020
Episode 6
8 December 2020
Episode 7
8 December 2020
Episode 8
8 December 2020
Episode 9
9 December 2020
Episode 10
9 December 2020
Episode 11
15 December 2020
Episode 12
15 December 2020
Episode 13
16 December 2020
Episode 14
16 December 2020
Episode 15
22 December 2020
Episode 16
22 December 2020
Episode 17
23 December 2020
Episode 18
23 December 2020
Episode 19
29 December 2020
Episode 20
29 December 2020
Episode 21
30 December 2020
Episode 22
30 December 2020
Episode 23
5 January 2021
Episode 24
5 January 2021
