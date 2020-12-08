В 1-м сезоне сериала «Детектив снов» женщина-детектив с обостренным чувством справедливости и желанием докопаться до правды вступает в новую должность. Неожиданно ей в напарники достается весьма экстравагантный мужчина, который обладает загадочными способностями. Он умеет толковать темные сны и приоткрывать завесу тайн прошлого. Этот навык невероятно полезен при расследовании убийств. Главные герои объединяют усилия, чтобы раскрыть мотивы беспощадного серийного убийцы и понять, что стоит за чередой его кровавых преступлений. Поначалу детективу и толкователю снов нелегко найти общий язык...