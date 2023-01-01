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Киноафиша Сериалы Джей Хрю Бонд

Джей Хрю Бонд (2021 - …)

GG Bond: Kung Fu Pork Choppers 0+
Год выпуска 2021
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 14 минут
Продолжительность сериала 6 часов 4 минуты
О чем сериал

Команда космических поросят обладает невероятной силой — с помощью редкого инопланетного материала они могут превращаться в настоящие боевые машины! Космических поросят просто невозможно остановить! Но однажды герои получают новое задание в Небесном городе, и выясняют, что их мощи может быть недостаточно для выполнения миссии. Маленькие свинки приступают к тренировкам — в кратчайший срок им предстоит стать мастерами боевых искусств. Но не переживайте, поросята обязательно справятся со всеми трудностями!

В ролях Персонажи
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Сезоны
Джей Хрю Бонд - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
TBA, 26 эпизодов
 
Кадры из сериала
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