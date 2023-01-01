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Постер к 1-му сезону сериала Джей Хрю Бонд
Киноафиша Сериалы Джей Хрю Бонд Сезоны Сезон 1

GG Bond: Kung Fu Pork Choppers 0+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Количество серий 26
Продолжительность сезона 6 часов 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Джей Хрю Бонд»

Команда космических поросят обладает невероятной силой — с помощью редкого инопланетного материала они могут превращаться в настоящие боевые машины! Космических поросят просто невозможно остановить! Но однажды герои получают новое задание в Небесном городе, и выясняют, что их мощи может быть недостаточно для выполнения миссии. Маленькие свинки приступают к тренировкам — в кратчайший срок им предстоит стать мастерами боевых искусств. Но не переживайте, поросята обязательно справятся со всеми трудностями!

Список серий сериала Джей Хрю Бонд График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Эпизод 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Эпизод 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Эпизод 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Эпизод 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Эпизод 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Эпизод 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
Эпизод 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
TBA
Эпизод 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
TBA
Эпизод 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
TBA
Эпизод 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
TBA
Эпизод 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
TBA
Эпизод 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
TBA
Эпизод 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
TBA
Эпизод 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
TBA
Эпизод 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
TBA
Эпизод 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
TBA
Эпизод 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
TBA
Эпизод 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
TBA
Эпизод 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
TBA
Эпизод 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
TBA
График выхода всех сериалов
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