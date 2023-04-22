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Метод уборщицы 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Метод уборщицы
Киноафиша Сериалы Метод уборщицы Сезоны Сезон 1

Метод уборщицы 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Метод уборщицы»

В 1 сезоне сериала «Метод уборщицы» раньше Саша работала профайлером и вместе со следственной группой участвовала в расследовании серьезных преступлений. Ее карьеру перечеркнуло трагическое происшествие, в котором пострадала сестра. После этого главная героиня предпочла уйти из правоохранительных органов... в уборщицы отделения полиции. Теперь она вытирает пыль и моет полы, случайно прислушиваясь к различным версиям своих бывших коллег, которые ломают голову над серией чудовищных преступлений. Не вовлекаться в дело становится все тяжелее, поскольку Сашин опыт подсказывает, что следователи двигаются в неверном направлении.

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Список серий 1-го сезона сериала «Метод уборщицы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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