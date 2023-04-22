Menu
Russian
Metod uborschicy season 1 watch online

Metod uborschicy season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Metod uborschicy Seasons Season 1

Метод уборщицы 12+
Title Сезон 1
Season premiere 22 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 56 minutes
"Metod uborschicy" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Метод уборщицы» раньше Саша работала профайлером и вместе со следственной группой участвовала в расследовании серьезных преступлений. Ее карьеру перечеркнуло трагическое происшествие, в котором пострадала сестра. После этого главная героиня предпочла уйти из правоохранительных органов... в уборщицы отделения полиции. Теперь она вытирает пыль и моет полы, случайно прислушиваясь к различным версиям своих бывших коллег, которые ломают голову над серией чудовищных преступлений. Не вовлекаться в дело становится все тяжелее, поскольку Сашин опыт подсказывает, что следователи двигаются в неверном направлении.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
"Metod uborschicy" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Серия 1
Season 1 Episode 1
22 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
22 April 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
22 April 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
22 April 2023
