В 1 сезоне сериала «Метод уборщицы» раньше Саша работала профайлером и вместе со следственной группой участвовала в расследовании серьезных преступлений. Ее карьеру перечеркнуло трагическое происшествие, в котором пострадала сестра. После этого главная героиня предпочла уйти из правоохранительных органов... в уборщицы отделения полиции. Теперь она вытирает пыль и моет полы, случайно прислушиваясь к различным версиям своих бывших коллег, которые ломают голову над серией чудовищных преступлений. Не вовлекаться в дело становится все тяжелее, поскольку Сашин опыт подсказывает, что следователи двигаются в неверном направлении.