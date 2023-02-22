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Покорители космоса 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Покорители космоса
Киноафиша Сериалы Покорители космоса Сезоны Сезон 1

Masters of Space 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Покорители космоса»

В 1 сезоне сериала «Покорители космоса» французские ученые расскажут зрителям все, что сегодня известно человечеству о бескрайних просторах Вселенной. Оказывается, космос не так уж далек и непознаваем, как нам казалось совсем недавно. Каждый божий день исследователи со всего мира прикладывают весь свой интеллект и фантазию, чтобы продвинуться в вопросах изучения космоса. Планеты, звезды, кометы, черные дыры, искривления пространства, звездные пути и порталы – все это окружает нашу маленькую голубую Землю. Что, если человечество – это вовсе не центр Вселенной, а лишь часть огромного пазла, который необходимо собрать?

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Список серий 1-го сезона сериала «Покорители космоса» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1
Сезон 1 Серия 1
22 февраля 2023
Эпизод 2
Сезон 1 Серия 2
22 февраля 2023
Эпизод 3
Сезон 1 Серия 3
22 февраля 2023
Эпизод 4
Сезон 1 Серия 4
22 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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