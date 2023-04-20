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Клуб «Забыть бывших» 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Клуб «Забыть бывших»
Киноафиша Сериалы Клуб «Забыть бывших» Сезоны Сезон 1

Klub Kecanduan Mantan
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Клуб «Забыть бывших»»

В 1 сезоне сериала «Клуб «Забыть бывших» расставание всегда является мучительным опытом для человека, в особенности если он выходит из долгих отношений. Пятеро главных героев не понаслышке знают, как тяжело отпустить прошлое, избавиться от болезненных воспоминаний, горечи сожалений и разрешить себе жить дальше. Каждый герой готов поделиться с членами этого необычного клуба своей историей. Кто-то столкнулся с изменой или предательством, кто-то оказался жертвой абьюза и созависимых отношений. Всех участников клуба объединяет стремление обрести опору, чтобы сделать уверенный шаг к новой жизни.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Клуб «Забыть бывших» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
20 апреля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
20 апреля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
20 апреля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
20 апреля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
20 апреля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
20 апреля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
20 апреля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
20 апреля 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
20 апреля 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
20 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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