Klub Kecanduan Mantan 2023, season 1

Klub Kecanduan Mantan season 1 poster
Original title Season 1
Season premiere 20 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 10 minutes
"Klub Kecanduan Mantan" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Клуб «Забыть бывших» расставание всегда является мучительным опытом для человека, в особенности если он выходит из долгих отношений. Пятеро главных героев не понаслышке знают, как тяжело отпустить прошлое, избавиться от болезненных воспоминаний, горечи сожалений и разрешить себе жить дальше. Каждый герой готов поделиться с членами этого необычного клуба своей историей. Кто-то столкнулся с изменой или предательством, кто-то оказался жертвой абьюза и созависимых отношений. Всех участников клуба объединяет стремление обрести опору, чтобы сделать уверенный шаг к новой жизни.

6.7
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
20 April 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
20 April 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
20 April 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
20 April 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
20 April 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
20 April 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
20 April 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
20 April 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
20 April 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
20 April 2023
