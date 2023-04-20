В 1 сезоне сериала «Клуб «Забыть бывших» расставание всегда является мучительным опытом для человека, в особенности если он выходит из долгих отношений. Пятеро главных героев не понаслышке знают, как тяжело отпустить прошлое, избавиться от болезненных воспоминаний, горечи сожалений и разрешить себе жить дальше. Каждый герой готов поделиться с членами этого необычного клуба своей историей. Кто-то столкнулся с изменой или предательством, кто-то оказался жертвой абьюза и созависимых отношений. Всех участников клуба объединяет стремление обрести опору, чтобы сделать уверенный шаг к новой жизни.