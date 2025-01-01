Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Слабое звено
Сезоны
Слабое звено, список сезонов
Слабое звено
16+
Год выпуска
2001
Страна
Россия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
Первый канал
Телеканал
МИР ТВ
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Список сезонов телешоу «Слабое звено»
Сезон 1
81 эпизод
25 сентября 2001 - 17 июля 2002
Сезон 2
49 эпизодов
24 сентября 2002 - 25 июня 2003
Сезон 3
35 эпизодов
18 декабря 2003 - 13 сентября 2004
Сезон 4
41 эпизод
4 января 2005 - 9 июля 2005
Сезон 5
42 эпизода
2 декабря 2007 - 29 июня 2008
Сезон 6
18 эпизодов
31 августа 2008 - 28 декабря 2008
Сезон 7
20 эпизодов
14 февраля 2020 - 14 августа 2020
Сезон 8
44 эпизода
21 августа 2020 - 9 июля 2021
Сезон 9
45 эпизодов
20 августа 2021 - 8 июля 2022
Сезон 10
18 эпизодов
26 августа 2022 - 13 января 2023
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667