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Синий оркестр
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Синий оркестр, список сезонов
Ao no Orchestra
Год выпуска
2023
Страна
Япония
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
NHK
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7
IMDb
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Список сезонов сериала «Синий оркестр»
Сезон 1 / Season 1
24 эпизода
9 апреля 2023 - 8 октября 2023
Сезон 2
TBA
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