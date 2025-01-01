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Постер сериала Синий оркестр
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Синий оркестр, список сезонов

Ao no Orchestra
Год выпуска 2023
Страна Япония
Эпизод длится 30 минут
Телеканал NHK

Рейтинг сериала

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Список сезонов сериала «Синий оркестр»
Синий оркестр - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
24 эпизода 9 апреля 2023 - 8 октября 2023
 
Сезон 2
TBA
 
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