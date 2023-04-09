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Синий оркестр 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Синий оркестр
Киноафиша Сериалы Синий оркестр Сезоны Сезон 1

Ao no Orchestra
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 24
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Синий оркестр»

В 1 сезоне сериала «Синий оркестр» Хадзиме Аоно заканчивает последний класс средней школы. Педагоги и родители нисколько не беспокоятся о его будущем, ведь юноша – настоящий скрипичный вундеркинд. Он не расстается с любимым инструментом, извлекая из него божественные звуки. Вот только личная драма заставляет Хадзиме в одночасье отказаться от своей мечты и бросить музыку. Отец, служивший для него примером, уходит из семьи, и мальчик больше не хочет быть на него похожим. Он поступает в обычную старшую школу, но там знакомится с девушкой, которая, не обладая таким огромным талантом, все же мечтает играть в оркестре.

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Список серий сериала Синий оркестр График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 апреля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 апреля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
23 апреля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 апреля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 мая 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 мая 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
21 мая 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
28 мая 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
4 июня 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
11 июня 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
18 июня 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
25 июня 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
2 июля 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
9 июля 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
16 июля 2023
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
23 июля 2023
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
30 июля 2023
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
27 августа 2023
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
3 сентября 2023
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
10 сентября 2023
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
17 сентября 2023
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
24 сентября 2023
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
1 октября 2023
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
8 октября 2023
График выхода всех сериалов
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